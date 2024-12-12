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سقوط مروع ينتهي بجثة في المقطم

07:55 م الخميس 12 ديسمبر 2024

مصرع عامل سقط من سقالة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من سقالة بالطابق الثالث بالمقطم اليوم الخميس.

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بميدان النافورة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين أن الجثة لشخص اختل توازنه وسقط من سقالة بالطابق الثالث بعقار خلف شركة الكهرباء.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سقالة ميدان النافورة المقطم القاهرة أمن القاهرة
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