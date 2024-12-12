حبس حارس مرمى نادٍ شهير بتهمة اختلاس إيصال أمانة في مدينة نصر

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنح مدينة نصر المنعقدة بمجمع محاكم التحمع الخامس، بمعاقبة " م. م." حارس مرمى نادي شهير، بالحبس 6 أشهر غيابيًا وكفالة 300 جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامه باختلاس مبلغ مالي لأحد الأشخاص في مدينة نصر.

وأحالت النيابة العامة، "م. م." حارس مرمي أحد الفرق في الدوري الممتاز، لمحكمة الجنح على خلفية اتهامه باختلاس مبلغ مالي من أحد الأشخاص في مدينة نصر.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أخذ من أحد الأشخاص مبلغ مالي لإيصاله لآخر وتم تحرير إيصال أمانة بالمبلغ، لكن حارس المرمي لم يقم بتوصيل المبلغ المحدد وقام باختلاسه.