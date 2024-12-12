ضبط شركة سياحية غير مرخصة و6 مكاتب تروج لرحلات وهمية على الإنترنت

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لمكافحة الأنشطة غير القانونية في قطاع السياحة، حيث تمكنت من ضبط شركة سياحية و6 مكاتب تعمل بدون ترخيص، بعد أن استهدفت المواطنين بالنصب تحت زعم تنظيم رحلات سياحية متنوعة.

وأكدت تحريات مباحث وزارة الداخلية وشرطة السياحة والآثار أن تلك الشركات والمكاتب كانت تروج لنشاطها بشكل غير قانوني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية أنها مرخصة رغم أنها تعمل بشكل غير شرعي. كما كانت تقوم بجمع مبالغ مالية من المواطنين بزعم تنظيم رحلات سياحية وحج وعمرة وبرامج سياحية.

عقب استصدار التصاريح اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات والمكاتب، حيث تم العثور داخلها على أوراق دعاية لرحلات سياحية مختلفة بالإضافة إلى إيصالات استلام نقدية.

اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.