مصرع عامل أسانسير صعقًا بالكهرباء في الشيخ زايد

كتب - محمد شعبان:

لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء في أثناء تنفيذه أعمال صيانة مصعد عقار بالشيخ زايد.

تلقى مأمور قسم شرطة الشيخ زايد إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة عامل بـ"جنة زايد 2".

انتقل رجال المباحث إلى محل الباغ وتبين بالفحص أنه في أثناء تنفيذ وائل فتحي 44 سنة أعمال صيانة دورية لمصعد عقار تعرض لصعق كهربي مما أسفر عن مصرعه في الحال.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة مستشفى الشيخ زايد المركزي تحت تصرف النيابة العامة.