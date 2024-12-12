جريمة العار.. كيف تخلص "شوقي" من زوج عمته في الشارع بكرداسة؟



كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل خفير، انتقامًا منه بعد أن عايره بأخته بسبب هروبها من المنزل في كرداسة.

وأمام النيابة العامة، اعترف المتهم "شوقي.ح" 35 عاما، أنه أنهى حياة خفير (زوج عمته) ويدعى "شامل.أ" 57 عاما، مؤكدا: "كان بيعايرني بأختي في كل مكان، خلي القرية كلها تتكلم عليا"، مشيرًا إلى أن شقيقته هربت مع شخص منذ فترة، مما جعل أهل القرية يتحدثون عنها ويشوهون سمعتها.

وأضاف المتهم أنه حاول البحث عن شقيقته ولم ينجح، مما دفعه إلى الانتقام من الضحية، الذي كان يكرر معايرته له في القرية.

وتابع المتهم في اعترافاته، أنه في يوم الحادث قرر الانتقام، فاستل سكينًا وطعن المجني عليه ثلاث طعنات، واحدة في الرقبة وأخرى في العين وأخرى في خلف الرقبة، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بمقتل عامل داخل مسكنه في كرداسة، حيث انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وعثروا على جثة المجني عليه مصابًا بطعنات بسلاح أبيض. وبتكثيف التحريات، تبين تورط سائق توك توك في ارتكاب الجريمة، فتم إعداد كمين له، وبالتحقيق معه اعترف بقتل الخفير انتقامًا لشقيقته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.