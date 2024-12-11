في دمياط وأسوان.. معلمين الفرفشة وتجار السلاح في قبضة الداخلية

كتب- علاء عمران:

نفذت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان، ودمياط، حملات أمنية شاملة، أسفرت عن ضبط العديد من المتهمين في قضايا المخدرات وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

مديرية أمن أسوان

تم ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط حوالي 7.8 كيلو جرام من الحشيش، 6 كيلو جرام من البانجو، وكمية من الهيروين. كما تم ضبط 5 قطع سلاح ناري غير مرخص، تشمل بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش، بالإضافة إلى عدد من الطلقات والأسلحة المحلية. تم تنفيذ 808 حكم قضائي متنوع في أسوان.

مديرية أمن دمياط

أسفرت الحملات عن ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، حيث تم ضبط 7.5 كيلو جرام من الحشيش، 7 كيلو جرام من البانجو، و13 كيلو جرام من الهيدرو، بالإضافة إلى كمية من الهيروين. كما تم ضبط 6 قطع سلاح ناري غير مرخص، بما في ذلك بندقية خرطوش و5 أسلحة محلية، بحوزة 8 متهمين.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بمختلف صورها، وملاحقة تجار المخدرات وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة.