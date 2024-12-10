إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبور الطريق في المنيب

كتب- محمود الشوربجي:

أصيب شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في منطقة المنيب، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

وتلقى مشرف النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق في منطقة المنيب، مفاده وجود مصادمة.

على الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى.

تم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.