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ضبط 17 طنًا من أحجار الكوارتز.. الداخلية تكشف التفاصيل

02:54 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

أحجار الكوارتز

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كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط سائقين في محافظة البحر الأحمر لقيامهما بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وبحوزتهما نحو 17 طنًا من أحجار الكوارتز التي تحتوي على خام الذهب.

كان قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، قد تمكن من ضبط السائقين أثناء قيادتهما سيارتين نقل بدائرة قسم شرطة مرسى علم، محملتين بأحجار الكوارتز التي تحتوي على خام الذهب، بوزن إجمالي بلغ 16,650 طنًا.

وبمواجهتهما، اعترف السائقان بمزاولتهما نشاطًا إجراميًا يختص بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب في المناطق الجبلية، مشيرين إلى أن المضبوطات نتاج أعمال التنقيب. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أحجار الكوارتز وزارة الداخلية محافظة البحر الأحمر خام الذهب
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