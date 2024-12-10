الداخلية تضبط 3 شركات و5 مكاتب سياحية تعمل بدون ترخيص

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 شركات سياحية و5 مكاتب تعمل بدون ترخيص، وذلك بعد ورود معلومات وتحريات أكدت قيام هذه الكيانات بالنصب على المواطنين.

وأفادت المعلومات بأن 3 شركات و5 مكاتب سياحية كانت تروج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية أنها شركات سياحية مرخصة، رغم أن نشاطها غير قانوني. وكانت تلك الشركات تجمع مبالغ مالية من المواطنين مقابل تنظيم برامج سياحية مختلفة مثل رحلات سفاري، ورحلات داخلية وبحرية، كما كانت تستخدم شققًا مستأجرة كمقرات مؤقتة لإدارة أعمالها.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على هذه الشركات والمكاتب، وضُبطت مجموعة من الأوراق الدعائية الخاصة بالرحلات، بالإضافة إلى إيصالات استلام نقدية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتكثيف الجهود لمكافحة مثل هذه الأنشطة غير القانونية، للحفاظ على حقوق المواطنين.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بجميع صورها، خاصة في مجال مكافحة الأنشطة السياحية غير القانونية، وضمان أمان المواطنين من محاولات النصب والاحتيال.