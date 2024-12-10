بعد انتشار الفيديو.. القبض على لص أعمدة الإنارة في القاهرة

كتب- علاء عمران:



كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سرقة أسلاك كهرباء من أحد أعمدة الإنارة بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.



كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر قيام أحد الأشخاص بسرقة أسلاك الكهرباء من أحد أعمدة الإنارة بدائرة قسم شرطة الزاوية بالقاهرة. وعلى إثر ذلك، تم تكثيف التحريات للكشف عن تفاصيل الواقعة.



وأسفرت التحريات عن تحديد هوية مرتكب الواقعة، وهو عامل تجميع خردة مقيم بدائرة القسم. وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.



وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجارٍ اتخاذ التدابير المناسبة.