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يتزعمها أجنبي.. سقوط عصابة لسرقة المساكن في أكتوبر بعد ارتكاب 11 جريمة

12:59 م الأحد 01 ديسمبر 2024

ضبط تشكيل عصابي - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين يحملان جنسية إحدى الدول، تخصصا في سرقة المساكن بأسلوب "التسلق" في دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.
وقد أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط المتهمين، حيث اعترفا بارتكابهما 11 واقعة سرقة بنفس الأسلوب. كما تم ضبط العملاء الذين تصرفوا في المسروقات، واسترجاع كافة المسروقات ومبلغ مالي من متحصلات النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية سقوط عصابة سرقة المساكن ضبط تشكيل عصابي
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