مخدرات بـ 16 مليون جنيه.. الداخلية تطارد تُجار الموت في 4 محافظات

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المتواصلة لمكافحة الجريمة بجميع صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في مختلف مديريات الأمن من تحقيق نتائج إيجابية في ملاحقة، وضبط 9 عناصر إجرامية المتورطة في ترويج المخدرات.

وأسفرت تلك الجهود عن ضبط عدد من الأشخاص الذين كانوا في حيازتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة التي تقدر قيمتها المالية بحوالي 16 مليون جنيه.

مديرية أمن البحيرة

تم ضبط عنصرين إجراميين في دائرة مركز شرطة حوش عيسى، بحوزتهما 70 كيلو جرام من مخدر الحشيش وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، كما تم ضبط عنصرين آخرين في دائرة قسم شرطة النوبارية بحوزتهما 30 كيلو جرام من مخدر الحشيش وفرد خرطوش وطلقتين.

مديرية أمن الغربية

تم ضبط عنصرين إجراميين في دائرة مركز شرطة كفر الزيات وبحوزتهما 15 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

مديرية أمن الفيوم

تم ضبط 3 عناصر إجرامية في دائرة مركز شرطة إبشواي، حيث كانت بحوزتهم 3 كيلو جرام من مخدر الحشيش و2 كيلو جرام من مخدر الآيس "الشابو" وبندقية خرطوش وفرد محلي وعدد من الطلقات، إضافة إلى 3 دراجات نارية بدون لوحات وسلاح أبيض وميزان حساس.

مديرية أمن قنا

تم ضبط عنصرين إجراميين في دائرة قسم شرطة قنا، حيث عثر بحوزتهما على 5 كيلو جرام من مخدر الآيس "الشابو" و300 قرص مخدر من عقار "التامول"، بالإضافة إلى 2 فرد محلي وعدد من الطلقات وسلاح أبيض وميزان حساس.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 16 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع.