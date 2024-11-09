إعلان

تشويش كوري شمالي على نظام جي بي إس يعطل طائرات وسفن كوريا الجنوبية

07:29 ص السبت 09 نوفمبر 2024

جيش كوريا الجنوبية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات
أعلن جيش كوريا الجنوبية تأثر الطائرات والسفن جراء تشويش من جانب كوريا الشمالية على نظام تحديد المواقع "جي بي إس"، ما أدى إلى تعطيل حركة بعض الرحلات الجوية والسفن في مناطق بحرية استراتيجية؛ وفق ما أوردته "سكاي نيوز عربية" في بيان عاجل.

وأوضح الجيش أن الحادثة جاءت نتيجة اختراقات من بيونغ يانغ أثرت بشكل كبير على العمليات المدنية والعسكرية. وقد أشار المسؤولون إلى أن التدابير الأمنية قيد التنفيذ للتعامل مع هذه الهجمات الإلكترونية واستعادة النظام إلى وضعه الطبيعي بأسرع وقت ممكن.

وكان الجيش الكوري الجنوبي أعلن في وقت سابق أن كوريا الشمالية شنت هجمات تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" يومي الجمعة والسبت، وهي عملية مستمرة تؤثر في عدد من السفن وعشرات الطائرات المدنية في كوريا الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سول في بيان إن "كوريا الشمالية نفذت استفزازات تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي في هايجو وكايسونغ أمس واليوم"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأضافت الهيئة أن سفنا عدة وعشرات الطائرات المدنية تشهد "بعض الاضطرابات التشغيلية" نتيجة لذلك.

ويأتي هذا في ظل تصاعد التوتر بين الكوريتين، حيث قامت بيونغيانغ بإجراء تجارب صاروخية، فيما تواصل كوريا الجنوبية اتهام جارتها الشمالية بإرسال قوات إلى المناطق الحدودية بين روسيا وأوكرانيا.

ومؤخرا، استعرضت كوريا الشمالية قوتها العسكرية باختبار صاروخ باليستي جديد ضخم عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هواسونغ-19"، وسط تنديد دولي بنشر قوات لها لمساعدة روسيا في أوكرانيا.

جيش كوريا الجنوبية تشويش كوري شمالي نظام جي بي إس يعطل طائرات وسفن كوريا الجنوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لعدم تركيب الملصق.. سحب 1175 رخصة قيادة في 24 ساعة

إعلان

إعلان

الإيجار القديم.. كيف تفاعل أطراف القانون الثلاث "الملاك والمستأجر والمشرع" مع حكم الدستورية "التاريخي"؟
وكيل "إسكان النواب" لمجدي الجلاد: 80% من أزمة الإيجار القديم ترتكز بـ3 محافظات
تغطية خاصة| آخر التحركات القانونية بشأن قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا