تشويش كوري شمالي على نظام جي بي إس يعطل طائرات وسفن كوريا الجنوبية



وكالات

أعلن جيش كوريا الجنوبية تأثر الطائرات والسفن جراء تشويش من جانب كوريا الشمالية على نظام تحديد المواقع "جي بي إس"، ما أدى إلى تعطيل حركة بعض الرحلات الجوية والسفن في مناطق بحرية استراتيجية؛ وفق ما أوردته "سكاي نيوز عربية" في بيان عاجل.

وأوضح الجيش أن الحادثة جاءت نتيجة اختراقات من بيونغ يانغ أثرت بشكل كبير على العمليات المدنية والعسكرية. وقد أشار المسؤولون إلى أن التدابير الأمنية قيد التنفيذ للتعامل مع هذه الهجمات الإلكترونية واستعادة النظام إلى وضعه الطبيعي بأسرع وقت ممكن.

وكان الجيش الكوري الجنوبي أعلن في وقت سابق أن كوريا الشمالية شنت هجمات تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" يومي الجمعة والسبت، وهي عملية مستمرة تؤثر في عدد من السفن وعشرات الطائرات المدنية في كوريا الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سول في بيان إن "كوريا الشمالية نفذت استفزازات تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي في هايجو وكايسونغ أمس واليوم"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأضافت الهيئة أن سفنا عدة وعشرات الطائرات المدنية تشهد "بعض الاضطرابات التشغيلية" نتيجة لذلك.

ويأتي هذا في ظل تصاعد التوتر بين الكوريتين، حيث قامت بيونغيانغ بإجراء تجارب صاروخية، فيما تواصل كوريا الجنوبية اتهام جارتها الشمالية بإرسال قوات إلى المناطق الحدودية بين روسيا وأوكرانيا.

ومؤخرا، استعرضت كوريا الشمالية قوتها العسكرية باختبار صاروخ باليستي جديد ضخم عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هواسونغ-19"، وسط تنديد دولي بنشر قوات لها لمساعدة روسيا في أوكرانيا.