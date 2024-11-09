بسبب فيديو مؤلم لكلب ضال.. ضبط متهمين بابتزاز سيدة في أسيوط



كتب- محمد الصاوي:

ألقت أجهزة الأمن القبض على تشكيل عصابي في أسيوط إثر تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه سيدة تناشد باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مجموعة من الأشخاص، بعد أن تعرضوا لكلب ضال بالضرب وابتزوها ماليًا. وكشفت التحريات أن المتهمين، وهم خمسة أشخاص يعملون في ورشة سمكرة سيارات، قاموا بالاعتداء على الكلب بغرض "المزاح"، ثم طالبوا السيدة بتحويل مبلغ مالي مقابل الكف عن الإساءة إليه وتسليمه لها. وقد حولت السيدة المبلغ المطلوب إلى هاتف أحد المتهمين وأرسلت شخصًا لاستلام الكلب. بعد تحديد هويتهم، أُلقي القبض على المتهمين، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.