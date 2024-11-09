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الحكم على المتهم بسرقة فيلا مدرب حراس منتخب مصر السابق

05:00 ص السبت 09 نوفمبر 2024

سرقة فيلا

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كتب- صابر المحلاوي:
تصدر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، حكمها على المتهم بسرقة سبائك ذهبية من داخل فيلا كابتن أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب السابق بالشيخ زايد.

كان أحال المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، المتهم بسرقة فيلا أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي إلى محكمة الجنح بتهمة السرقة.

وأعد أمر الإحالة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، بعد انتهاء التحقيقات وتسجيل اعترافات تفصيلية للمتهم في التحقيقات وكيفية تسلله إلى الفيلا وسرقة ٢٦ سبيكة ذهبية.

سرقة فيلا مدرب حراس المرمى سرقة سبائك
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