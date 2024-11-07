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حبس عاطلين لاتهامهما بالاتجار في المخدرات بالعجوزة

12:51 م الخميس 07 نوفمبر 2024

تعبيرية

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كتب- محمود الشوربجي:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة، استمرار حبس عاطلين متهمين بالاتجار في المواد المخدرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
البداية بورود معلومات لقسم شرطة العجوزة، مفادها قيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبعمل التحريات اللازمة تبين صحة ما ورد من معلومات.
وتبين أن المتهمين عاطلين اعتادا ترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة نجحت قوات القسم في ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس، ومبلغ مالي.
وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

محكمة جنح شمال الجيزة حبس الاتجار في المخدرات المواد المخدرة
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