المصابون 9 أطفال والمشرفة.. هروب سائق ميكروباص حادث العين السخنة

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة تفاصيل جديدة في انقلاب ميكروباص خاص بمدرسة بطريق العين السخنة، اليوم الخميس.

الحادث أسفر عن إصابة 9 تلاميذ ومشرفة بينما هرب سائق الميكروباص خشية تعرضه للمسائلة القانونية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالكيلو 10 بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص خاص بمدرسة البشاير إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق قبل كارتة السخنة.

أسفر عن الحادث سقوط 10 مصابين نقلوا إلى مستشفى البنك الأهلي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.