10 مصابين في انقلاب ميكروباص مدرسة بطريق العين السخنة

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كتب - محمد شعبان:

شهد طريق العين السخنة حادث انقلاب سيارة ميكروباص خاصة بمدرسة مما أسفر عن سقوط 10 مصابين، اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالكيلو 10 بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص خاص بمدرسة البشاير إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق قبل كارتة السخنة.

أسفر عن الحادث سقوط 10 مصابين نقوا إلى مستشفى البنك الأهلي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.