جريمة بسبب الشك.. تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها في أبو النمرس



كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم بقتل زوجته بعد وصلة ضرب وتعذيب مبرح، لشكه في سلوكها بمنطقة أبو النمرس في الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بين زوجين، انتهت بمقتل الزوجة بمنطقة أبو النمرس.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة مصابة بآثار تعدي وضرب بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المعنية على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو زوج المجني عليها، وذلك بعد مشاجرة بينهما بسبب شكه في سلوك زوجته، فاستل "شومة" وتعدى عليها حتى سقط قتيلة بين يديه.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتم اقتياده لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.