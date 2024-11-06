"كانت بتصرف عليه".. تأجيل محاكمة "ستورجي وردان" قاتل زوجته



كتب ـ رمضان يونس:

حجزت الدائرة "7" مستأنف جنايات الصف وأطفيح وإمبابة؛ الاستئناف المُقدم من "يونس.ع " على إدانته بالسجن المؤبد في واقعة اتهامه بقتل زوجته "هيام" خنقًا بإيشارب "

عقدت هيئة الدائرة برئاسة المستشار صلاح محجوب عزوز وعضوية المستشارين هشام عبد المعطي عبد الرحيم وإيهاب نبيه الطنطاوي وسكرتارية صلاح مصطفي و محمود سليمان.

وأدانت محكمة جنايات الجيزة أول درجة في وقت سابق؛ المتهم "يونس ع" بالسجن المؤبد عما نسب إليه من اتهام بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما على مصرف البيت.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقات أوراق القضية رقم 16744 لسنة 2023 مركز إمبابة والمقيدة برقم 5187 كلي شمال الجيزة وبرقم 450 لسنة 2024 مستأنف إمبابة؛ أن المتهم "يونس ع"، قتل زوجته "هيام لطفي" عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد إلى اعتياده إرغامها على الإنفاق عليه فنشبت بينهما خلاف لالقائها المال في وجهه، مما أثار حفيظته وأج غاضبًا واحتدم في نفسه قتلها، بأن كال لها عدة ضربات بجسدها لكمًا وركلاً، حتى خرت قواها ولم تقوٍ على مقاومته فما كان منه إلا أن استكمل عدوانه فأمسك بغطاء رأس "إيشارب" وأحكمه حول عُنقها حابسًا أنفاسها على وفاتها قاصدًا إزهاق روحها، مُحدثا إصابتها من اسفكسيا الخنق وما نتج عنه سد للمسالك الهوائية وتوقف بوظائف التنفس.

وكشفت التحقيقات أن تقرير مصلحة الطب الشرعي ثبت بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثمان المجني عليها "هيام لطفي" وجود حز عنقي مكتمل باهت مستعد في الوضع بطول حوالي ٣٠ سم بمقدم يمين ويسار العنق ويقع أسفل الأذن اليُسرى بحوالي ٧ سم وأسفل الأذن اليمنى بحوال 7 سم، وبالشق على أنسجة الرخوة وعضلات الوجه والعنق تبين وجود دكانات مشتبهة لانسكابات دموية وتبين وجود كسر بالقرنين الأيمن والأيسر من العظم اللامي الغير متعظم وأن الحز العُنقي الموصوف هو إصابة رضية حيوية حدثت بالضغط المتصل على العنق وهي جائزة الحدوث من مثل الإيشارب المضبوط وتعزي الوفاة إلى اسفكسيا الخنق وما أحدثته من سد للمسالك الهوائية وتوقف بوظائف التنفس والواقعة مُجملها جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بالتحقيقات وفي تاريخ معاصر.