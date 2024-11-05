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مزق صدر الأول وشرع في ذبح أخيه.. جريمة مروعة ببولاق الدكرور

10:01 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

جريمة قتل

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كتب - محمد شعبان:

وسط ارتفاع الأسعار وغلاء ظروف المعيشة، فتش سائق في دفاتره القديمة حتى وجد ضالته في عقار ورثه عن والده يدر عليه بضع جنيهات قيمة إيجار وحداته السكنية "نظام قديم".

صاحب العقار أقام دعوى قضائية بطرد شاب عشريني استغل وفاة والده وأقام بالشقة بدلا منه، ما أجج غضب الأخير فنشبت بينهما مشادة كلامية سرعان ما أخذت منعطفًا خطيرًا.

قاطن الشقة محل الخلاف تشاجر مع مالك العقارو أخيه، ومع تأزم الموقف اعتدى عليهما بسلاح أبيض. غرز سكينه في صدر الأول وشرع في ذبح شقيقه في ثوان معدودة.

لحظات صعبة عاشها أهالي بولاق الدكرور غرب الجيزة انتهت بجثة قتيل ومصاب بين الحياة والموت داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى. رجال المباحث طاردوا المتهم وتمكنوا من ضبطه والأداة المستخدمة في الجريمة.

جريمة قتل بولاق الدكرور إيجار قديم ميراث
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