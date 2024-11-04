حالة تسمم غريبة بفيصل.. الضحية طفل والسبب تربية الطيور

كتب - محمد شعبان:

شهد شارع فيصل غرب الجيزة حالة تسمم غير مألوفة، طفل في مقتبل العمر تدهورت حالته الصحية بسبب تسمم كيميائي.

مساعد وزير الداخلية لقطاع الغرب تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالة تسمم بشارع فيصل بمنطقة المساحة.

التحريات الأولية بينت إصابة طفل بتسمم كيميائي بسبب تربية الطيور بالمنزل، ونقله إلى مستشفى أم المصريين للعلاج.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.