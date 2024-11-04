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"لاتهامه بسب محامي الأهلي على الهوا".. محاكمة مرتضي منصور اليوم

04:49 ص الإثنين 04 نوفمبر 2024

مرتضى منصور

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كتب- رمضان يونس:

تنظر محكمة جنح العجوزة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة رئيس نادي الزمالك الأسبق مرتضى منصور، على خلفية اتهامه في الدعوى رقم 10475 لسنة 2024 جنح العجوزة، بسب وقذف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، عبر برنامج "زملكاوي".

كانت محكمة جنح العجوزة قضت في وقت سابق بتغريم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، 15 ألف جنيه، على خليفة اتهامه بسب وقذف المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي.

محكمة جنح العجوزة محاكمة مرتضى منصور مرتضى منصور محمد عثمان
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