7 نصائح مهمة من الداخلية لقائدي السيارات في الشتاء

كتب- محمد الصاوي:

أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين ضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور واتخاذ إجراءات القيادة الآمنة، خصوصًا عند التعامل مع الشبورة المائية والأمطار، وذلك حفاظًا على سلامتهم مع حلول فصل الشتاء.

وأعلن قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة مجموعة من الإرشادات الهامة للحد من الحوادث المرورية وضمان سلامة مرتادي الطرق في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية.

نصائح وزارة الداخلية لقائدي المركبات:

استخدام الأضواء المناسبة: يجب تشغيل الأضواء غير المبهرة واستخدام أنوار الانتظار لجعل السيارة مرئية للغير.

مضاعفة مسافة الأمان: الالتزام بمسافة آمنة بين السيارات لتجنب الحوادث.

الإجراءات في حالة الأعطال: عند حدوث عطل، يجب التوقف في أقصى اليمين ووضع المثلث التحذيري لتنبيه السيارات الأخرى.

السرعة الآمنة: السير بسرعة تتناسب مع مستوى الرؤية المتاحة بسبب الشبورة.

عدم التوقف في مناطق الشبورة: لتجنب الحوادث الناتجة عن ضعف الرؤية.

كما أضافت الوزارة أنه في حالة الطوارئ، يمكن التواصل مع الجهات المختصة عبر الرقم 01221110000 لتلقي الدعم والمساعدة.

وتؤكد وزارة الداخلية التزامها المستمر بتقديم النصائح والإرشادات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين على الطرق خلال فصل الشتاء.