والد "هدير عبدالرازق" بعد أولى جلسات محاكمتها: "اتقوا الله في بنتي"

كتب- أحمد عادل:

كشف والد البلوجر "هدير عبدالرازق" تفاصيل الجلسة الأولى لمحاكمة نجلته بتهمة نشر مقاطع فيديو وصور على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال والد "هدير عبدالرازق" في تصريحات لـ"مصراوي"، إن الجلسة الأولى استمرت نحو دقائق قليلة، وطلب دفاع ابنته تأجيل الجلسة للإطلاع على أوراق القضية.

وتابع والد البلوجر "هدير عبدالرازق" أن حضور ابنته أمام المحكمة ليس إلزاميًا، وهي في حال سراحها بعد أن أخلت النيابة العامة سبيلها في وقت سابق. وطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يتم نشره بخصوص ابنته، قائلًا: "اتقوا الله في بنتي".

وكانت النيابة العامة قد وجهت 5 اتهامات للبلوجر "هدير عبدالرازق" في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية، وتم تحديد جلسة 30 نوفمبر لنظر أولى جلسات المحاكمة.

وجاءت الاتهامات الموجهة للبلوجر "هدير عبدالرازق" على النحو التالي:

أولًا: أنها نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام، عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك)، صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة، قاصدةً الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام كما هو موضح بالتحقيقات.

ثانيًا: ارتكبت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وعباراتها وتلميحاتها وإيحاءاتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المذكورة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثًا: أعلنت من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور، بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة بالآداب على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعًا: اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بنشر مقاطع مرئية وصور شخصية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك) تتضمن تعديًا على تلك المبادئ والقيم، مبينةً من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك كما هو موضح بالتحقيقات.

خامسًا: أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية المشار إليها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك) في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، كما هو موضح تفصيلًا بالتحقيقات.

وقد تم تقديم الأوراق إلى الدائرة الابتدائية المختصة بالمحكمة الاقتصادية، لنظرها في جلسة 30 نوفمبر، مع إعلان المتهمة بذلك.