الداخلية تبدأ تحصيل تكاليف حج القرعة 2025.. بكافة فروع البنوك الوطنية

كتب- أحمد أبو النجا:

بدأت وزارة الداخلية، اليوم السبت، تحصيل تكاليف حج القرعة لعام 1446هـ / 2025؛ وذلك حتى يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر المقبل، بواقع 220 ألفًا و300 جنيه، بخلاف سعر تذكرة السفر بالطائرة.

ويتم تحصيل تكاليف حج القرعة كاملة، بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلي – مصر – القاهرة)، ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على مستوى الجمهورية (على حساب مدفوعات حكومية "مدفوعات حج القرعة").

ويتم السداد لكامل قيمة تكاليف الحج، بدون تذكرة السفر بالطائرة "جاري تحديدها عقب إعلان الشركة القابضة لمصر للطيران عن السعر النهائي لتذكرة السفر". ويتم السداد لكل فائز على حدة، فيما عدا حالات (كبار السن – ذوي الهمم "ومُرافقِيهم الوجوبيين")؛ حيث يكون السداد لهم معًا.

ويتم السداد بموجب بطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية، على أن يلتزم الفائز بفرصة الحج بسداد أية تكاليف إضافية قد تفرضها السلطات السعودية، ويُعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها، بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج، دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين بقرعة الحج، أوضحت وزارة الداخلية أن المواطن الفائز بالقرعة سيتقدم لقسم أو مركز الشرطة التابع له بجواز سفر دولي مميكن له وللمرافق (إن وجد)، على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءًا من تاريخ 19/2/2025 الموافق (20 شعبان 1446هـ). ويُراعى تسليم جواز السفر الدولي المميكن بمعرفة الفائز بالقرعة المُسدد لتكاليف الحج. وسيتم رفض استلام جواز السفر في الحالات التالية: (جواز السفر الذي به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات - اختلاف الرقم القومي أو الأسماء بجواز السفر عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومي - عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر).

كما يجب تقديم صورة من إيصال السداد من كل فائز مسدد لتكاليف الحج، والبطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة والسكان المصرية سارية المفعول، والتي تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي (135 ACYW)، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات، ومرض الأنفلونزا الموسمية المحدثة لموسم 2024 / 2025؛ وذلك للحجاج ذكورًا وإناثًا الذين تزيد أعمارهم عن (65 عامًا) مواليد 18/2/1960 وما قبلها، أو أي تطعيمات أخرى تُقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودي. كما يجب تقديم صورة من شهادة التحصين (Qr-code) الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد – 19) المحدثة لموسم 2024 / 2025 المعتمدة دوليًا في وزارة الصحة والسكان المصرية، مرفقًا بها الأصل (للاطلاع)، وتُطلب فقط من الحجاج "ذكور / إناث" الذين تزيد أعمارهم عن (65 عامًا) مواليد 18/2 / 1960 وما قبلها؛ وذلك كشرط للحصول على التأشيرة.

وأضافت أنه على الفائز بالقرعة أيضًا تقديم تقرير طبي مميكن مُعتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية المُعلَنة، موضحًا به حالته الصحية تفصيلًا، وأنه مُعافى من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، والتي تعوقه عن السفر لأداء فريضة الحج. كما يجب تقديم البصمة العشرية للحاج (فيش حج مميكن)، وشهادة تحركات صادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، تُطلب فقط من الفائزين بقرعة الحج الذين تبين سابقة تواجدهم بالمملكة العربية السعودية خلال أوقات معاصرة للحج.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الفائزين بالقرعة يجب عليهم تقديم بيان الموقف التجنيدي للمجندين الذين هم في سن التجنيد (مواليد 18/3/1941 وما قبلها) وغير مطالبين بالموقف التجنيدي عند السفر، وما عدا ذلك يجب تقديم مستند التجنيد عند السفر. كما يتم صرف تصاريح السفر المؤقتة من مناطق التجنيد بموجب خطاب موجه من المركز أو قسم الشرطة لمنطقة التجنيد.

ونوهت وزارة الداخلية إلى أنه يلتزم الفائزون بالقُرعة بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات السعودية بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة الواجب اتباعها. كما يُنصح الحجاج الذين يصطحبون الأدوية الخاصة بعلاجهم بالحفاظ على التقارير والوصفات الطبية التي تُفيد استخدام تلك الأدوية بشكل شخصي وتحت إشراف الطبيب المعالج، وضرورة إبرازها لمأموري الجمارك في منافذ الوصول للمملكة.

كما أكدت على ضرورة الإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتداول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وما في حكمها بما لا يتجاوز قيمته (10.000 دولار أمريكي فقط) أو ما يعادلها من عملات أجنبية أخرى. وأوضحت أنه يجب الالتزام بتعليمات وزارة الحج السعودية بعدم التصوير داخل الحرمين الشريفين بأي وسيلة من وسائل التصوير، والالتزام بتعليمات السلطات السعودية أثناء تفويج الحجاج من المخيمات بمشعر "منى" إلى جسر الجمرات لأداء نسك الرمي.