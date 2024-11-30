من الخطف إلى سرقة السيارات.. الأمن يلاحق 13 متهماً في القاهرة

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط 13 متهما في قضايا سرقات متنوعة، وأسفرت النتائج عن القبض على عدة تشكيلات عصابية مرتكبة لجرائم متنوعة.

في دائرة قسم شرطة قصر النيل، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين، أحدهم له معلومات جنائية، تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بأسلوب "الخطف"، وبحوزتهم 3 هواتف محمولة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى الدراجة النارية المستخدمة في تنفيذ الجرائم. وبمواجهتهم، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وأقروا بأن المضبوطات من متحصلات السرقات.

وفي دائرة قسم شرطة دار السلام، تم ضبط تشكيل عصابي آخر مكون من 3 عاطلين تخصصوا في سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب". اعترف المتهمون بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم ضبط المسروقات لدى عميلين سيئي النية، أحدهما مالك مخزن خردة والآخر عامل في دائرة القسم.

وفي دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي ضم عاطلين، أحدهما له معلومات جنائية، تخصصا في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك". عثر بحوزتهما على فرد خرطوش وطلقة، واعترفا بتنفيذ 5 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وتم ضبط كافة الدراجات النارية المسروقة.

كما تم ضبط شخصين في دائرة قسم شرطة الساحل لارتكابهما واقعة سرقة سيارة أحد الأشخاص أثناء توقفها أمام منزله. وعثر بحوزتهما على السيارة المسروقة ومفتاح مصطنع، وبمواجهتهما اعترفا بتنفيذ الجريمة باستخدام المفتاح المصطنع.

وفي دائرة قسم شرطة التجمع الأول، تم ضبط شخص وبحوزته عدد من المفاتيح الكهربائية مجهولة المصدر وقصافة أسلاك كهربائية. اعترف بأن المضبوطات من متحصلات واقعتين لسرقة أسلاك كهربائية في المنطقة.

كما تم ضبط حارس عقار في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامه بسرقة بعض المشغولات الذهبية من شقة سيدة. وأقر بارتكاب الجريمة، وتم ضبط المسروقات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ استمرار الجهود الأمنية لمكافحة الجرائم وضبط مرتكبيها.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.