محاولة انتحار برقبة زجاجة عطر لسبب صادم.. لحظات الرعب داخل بنك بالجيزة

كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشرقاوي، ملابسات شروع شاب في التخلص من حياته ذبحًا بقطعة زجاج داخل فرع بنك كبير.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب، توصلت إلى أن "كريم" توجه إلى البنك القريب من مسكنه بالمنيل لإجراء بعض التعاملات البنكية.

الشاب الثلاثيني سئم طول فترة الانتظار، فأخرج زجاجة عطر وكسرها وأمسك بقطعة منها "رقبة قزازة" مهددا الجميع.

حسب تحريات المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة، ورواية مدير الفرع فاجأ الشاب الجميع وأحدث جرحا قطعيا برقبته ونقل بعدها إلى مستشفى أم المصريين للعلاج.

الواقعة أحدثت حالة من الهرج والمرج داخل فرع البنك، وسط حالة من الرعب سيطرت على الحاضرين.

مأمور قسم شرطة الجيزة حرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.