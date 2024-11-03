"مخدرات وسلاح".. الداخلية: تنفيذ 58 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

تُظهر الحملة الأمنية الموسعة التي نفذتها وزارة الداخلية جهدًا كبيرًا في مواجهة الجريمة وتعزيز الأمان العام.

وأسفرت الجهود عن ضبط 92 قطعة سلاح ناري، و290 قضية مخدرات، يعكس التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية، ويؤكد التزامها بمكافحة العنف والمخدرات، وتنفيذ 58583 حكم قضائي متنوع.

وأثمرت الجهود عن ضبط 13 متهما هاربًا، و15 متهما في أعمال بلطجة، وضبط 250 دراجة نارية مخالفة، وضبط 20633 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.