سقوط سقف محل كاوتش في بولاق الدكرور

كتب - محمد شعبان:

شهد حي بولاق الدكرور سقوط سقف ورشة إطارات سيارات أسفل عقار دون إصابات.

وتبين بالفحص أن العقار رقم 432 بناصية شارع فيصل والمكون من 7 أدوار قديم ومأهول بالسكان وانهيار سقف محل لخدمة إطارات السيارات.

الإدارة الهندسية بالحي عاينت العقار وأثبتت عدم تشكيله خطورة على العقارات المجاورة وانتدب المحافظ لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للتأكد من السلامة الإنشائية للعقار.