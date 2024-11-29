ضبط عامل بمطروح بحوزته 13 ألف علبة سجائر مهربة جمركيًا

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، بمشاركة قطاع الأمن العام، من ضبط عامل أثناء قيادته سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزته كمية ضخمة من السجائر المهربة.

حيث تم ضبط 13 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر وتهريبها جمركيًا، وذلك أثناء تفتيش السيارة التي كان يقودها العامل، والذي تبين أنه مقيم في دائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وفي التحقيقات، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتولت النيابة مباشرة التحقيق.