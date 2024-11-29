ضبط 25 شركة سياحية وهمية تروج لرحلات زائفة على الإنترنت

كتب: علاء عمران

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 25 شركة و4 مكاتب سياحية تعمل بدون ترخيص، تقوم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم تحت زعم تنظيم رحلات سياحية.

وأكدت التحريات أن هذه الشركات والمكاتب كانت تروج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتستغل المقرات المؤقتة في شقق مستأجرة لممارسة أعمالها غير القانونية، حيث تقدم برامج سياحية زائفة تشمل رحلات حج، عمرة، وسياحة داخلية وخارجية، وتوهم المواطنين بأنها شركات مرخصة.

وعقب استهداف الأماكن المشبوهة، تم العثور على عدد من المضبوطات تشمل أختام وأكلاشيهات تخص الشركات، جوازات سفر وصور جوازات للمواطنين، تذاكر طيران، كروت دعاية، وبرامج رحلات، إلى جانب أجهزة لاب توب وطابعات، وكلها أدوات تدعم الأنشطة غير القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وباشرت النيابة التحقيق.