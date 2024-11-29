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العثور على جثتين أسفل الطريق الدائري

11:37 ص الجمعة 29 نوفمبر 2024

صورة أرشيفية

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العثور على جثتين أسفل الطريق الدائري

كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثتين أسفل الطريق الدائري نطاق محافظة القليوبية، اليوم الجمعة.

تلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثتين أعلى قضبان السكة الحديد.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين أن قطارًا اصطدم بالضحيتين بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي مما أسفر عن مصرعهما في الحال.

وفرضت الشرطة كردونًا أمنيًا بموقع البلاغ انتظارًا لوصول فريق من النيابة العامة والمعاينة تمهيدًا لنقل الجثتين إلى المشرحة.

العثور على جثتين أسفل الطريق الدائري محافظة القليوبية
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