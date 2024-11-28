دفاع سفاح التجمع يطلب تعديل القيد والوصف لـ ضرب أفضى إلى الموت

اليوم نظر استئناف "سفاح التجمع" على حكم إعدامه

دفاع "سفاح التجمع" في المرافعة: الضحية هي من طلبت ممارسة العلاقة بعنف

كتب- أحمد عادل:

استمعت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، إلى مرافعة دفاع المتهم "كريم س"، المعروف إعلاميًا بـ "سفاح التجمع" في نظر استئناف المتهم على حكم إعدامه، بتهمة قتل ثلاث سيدات.

ودفع دفاع "سفاح التجمع"، بعدم مسؤولية موكله عن الجرائم المرتكبة كونه يعاني من أمراض نفسية وخلل عقلي وطلب عرض موكله على لجنة من الطب النفسي.

وطلب دفاع المتهم، تعديل القيد والوصف في القضية من القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى موت، نظرا لعدم وجود دليل مادي للمتهم بارتكاب جرائم القتل العمد ضد الضحايا، وبطلان أي قرار منسوب صدوره للمتهم لتعرضه للإكراه، "المتهم ضرب الضحايا حتى الموت لكن مفيش قتل عمد".

وقال الطبيب الشرعي، إنه لم يجزم بسبب الوفاة بسبب تعفن جثمان الضحية لكنه قرر أنه لا يوجد ما يتعارض مع اعتراف المتهم في المذكرة النهائية للنيابة العامة.

وتابع الطبيب الشرعي، إنه وفي حالة عدم اعتراف المتهم فإن التقرير سيكون تعذر الجزم بسبب الوفاة، في ضوء المعطيات المتوفرة حتى موعد التقرير.

ووصل المتهم "كريم س" والمعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع" إلى مقر محكمة مستأنف جنايات القاهرة الجديدة، لنظر استئنافه على حكم إعدامه، وسط حراسة أمنية مشددة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين فتحي سليم الشاوري، وعمرو عبدالقادر صبري، سامح سعيد احمد، امانة سر شريف محمد على وتامر حماد.

وفي بيان رسمي، أكدت النيابة العامة أن التحقيقات لم تثبت حتى الآن تورط المتهم في جرائم قتل أخرى سوى الثلاث وقائع التي كشفتها التحريات. وأوضحت أنها تلقت إخطارًا بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية ملقاة بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة لمعاينته، وأمرت برفع البصمات العشرية والتصوير الجنائي للجثة لتحديد هويتها. كما طلبت تحريات الشرطة، التي توصلت إلى تحديد شخصية الضحية وشخصية قاتلها، الذي تعرف عليها واصطحبها إلى مسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة.