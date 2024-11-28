ضبط سائق متهم بدهس عامل وهروبه في المطرية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من ضبط سائق متورط في حادث دهس عامل بمحافظة أسيوط، ما أدى إلى وفاته، وذلك بعد هروبه من موقع الحادث بمنطقة المطرية.

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوفاة العامل نتيجة اصطدام سيارة مجهولة، فيما لاذ قائدها بالفرار.

أسفرت التحريات عن تحديد السيارة وضبط السائق، وهو مقيم بمحافظة القليوبية، الذي أقر بارتكاب الحادث وهروبه خوفًا من الملاحقة القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.