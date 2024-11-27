السجن 10 سنوات لمجدي شطة في اتهامه بالاتجار بالمخدرات

كتب - رمضان يونس:

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأربعاء، حكمًا بمعاقبة مغني المهرجانات "مجدي شطة" بالسجن 10 سنوات غيابيًا بتهمة الاتجار في المواد المخدرة "الهيروين" و"الآيس" في منطقة المرج.

تضمن منطوق الحكم الصادر من المحكمة:

أولًا: معاقبة المتهم الأول بالسجن 6 سنوات عن التهم الأولى والثانية والثالثة والخامسة والأخيرة، وتغريمه مبلغًا ماليًا قدره 200 ألف جنيه، كما قررت حبسه 3 سنوات عن حيازة السلاح والذخيرة، وتغريمه 200 ألف جنيه.

ثانيًا: معاقبة مجدي شطة بالسجن لمدة 10 سنوات.

وفقًا لتحقيقات النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 10559 لسنة 2024 جنايات المرج، فإن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر، كما أحرز جوهر "Indazole carboxamides"، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن و"طلقة" نارية مع السلاح المضبوط دون ترخيص بحيازته.

وأوضحت النيابة في التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر، كما أحرز بقصد التعاطي جوهري "بنزوديازبين"، و"بربجابالين"، و"الأمفيتامين"، و"فينيل الأمين"، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكان رجال مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قد ألقي القبض على مطرب المهرجانات "مجدي شطة"، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس"، وأحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات التي أجلت القضية في وقت سابق.