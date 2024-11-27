شرطة المعصرة تكشف مصنعًا سريًا للأدوية المغشوشة يديره أم ونجلاها

كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على ربة منزل ونجليها، بتهمة تصنيع أدوية مجهولة المصدر والاتجار فيها.

تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغًا يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بتصنيع أدوية غير مرخصة، داخل شقة سكنية في دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الشقة وضبط المتهمين، حيث عُثر بحوزتهم على العديد من علب الأدوية بمختلف الأنواع، أقراص دواء، وعبوات وشرائط فارغة معدة للتعبئة.

واعترف المتهمون بخلط العقاقير وإعادة تعبئتها وبيعها للمواطنين مقابل أموال لتحقيق ربح غير قانوني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري عرضهم على النيابة العامة.