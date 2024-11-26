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العثور على جثة شخص بكورنيش المعادي

09:30 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

جثة بالشارع أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات العثور على جثة شخص بكورنيش النيل بالمعادي.

مدير المباحث الجنائية بالقاهرة تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة بإبلاغ المارة عن وجود جثة أمام المحكمة الدستورية.

دورية أمنية فرضت كردونًا أمنيًا حول الجثمان -بكورنيش النيل اتجاه ميدان التحرير- وبينت معاينة المباحث أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.

وينتظر رجال الشرطة حضور محقق النيابة للمعاينة تمهيدًا لإيداع الجثمان ثلاجة المشرحة.

جثة كورنيش النيل المعادي التحرير القاهرة المحكمة الدستورية
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