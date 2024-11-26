قرار قضائي جديد بشأن المتهم بالاستيلاء على الكابلات الكهربائية بالعجوزة

كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة، استمرار حبس لص، 15 يوماً لاتهامه بمحاولة سرقة كابلات كهربائية من داخل غرفة محولات كهربائية.

وتلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها إصابة شخص بصعق كهربائي داخل غرفة كهرباء بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام لص بسرقة كابلات كهربائية حدث ماس كهربائي مما تسبب في إصابته، وجرى ضبط المتهم ونقله إلى المستشفى تحت حراسة أمنية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.