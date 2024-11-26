"المرور" تحرر 1107 مخالفات التحدث في المحمول أثناء القيادة في 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 39419 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1280 مخالفة سير بدون تراخيص، و53 دراجة نارية مخالفة، و25825 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1107 مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و7 مخالفات موقف عشوائي، و14 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات.

جاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.