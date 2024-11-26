لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"المرور" تحرر 1107 مخالفات التحدث في المحمول أثناء القيادة في 24 ساعة

03:05 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

مخالفة التحدث في الهاتف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 39419 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1280 مخالفة سير بدون تراخيص، و53 دراجة نارية مخالفة، و25825 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1107 مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و7 مخالفات موقف عشوائي، و14 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات.

جاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

مخالفة التحدث في الهاتف المرور ضبط المخالفين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الداخلية تكشف ملابسات فيديو طرد ساكن من منزل بالدقهلية

إعلان

إعلان

قناة مفتوحة.. شاهد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان بدوري الأبطال مجانا
حجز شقق سكن لكل المصريين.. زحام وطوابير أمام مكاتب البريد- صور