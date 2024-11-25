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جثة مجهولة الهوية داخل محطة شبين القناطر

09:12 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

قطار - جثة

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كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه تحت عجلات قطار بمحطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية اليوم الاثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة داخل المحطة.

الخدمات المعينة بمحطة السكة الحديد محل الواقعة بينت مصرع شخصًا -مجهول الهوية- صدمه القطار على رصيف الزقازيق.

مشهد مروع سجلته كاميرات المراقبة بالمحطة ومن قبلها عيون الركاب ومرتادي المحطة، وتحرر محضر بالواقعة تمهيدًا لنقل الجثمان إلى المشرحة.

جثة قطار حادث قطار محطة سكة حديد السكة الحديد شبين القناطر
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