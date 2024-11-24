المشدد 15 سنة للمتهمين بقتل عامل رميًا بالرصاص في الجيزة

كتبـ رمضان يونس:

قضت الدائرة 9 جنايات العياط بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامهم بقتل عامل رميًا بالرصاص والشروع في قتل أبناء عمومته بالشوم، في قرية المتانيا جنوب العياط بالجيزة؛ إثر خلاف بينهما.

صدر الحكم المستشار عفيفي محمود المنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رجب فكري مصطفى، ومصطفى محمد عبد اللطيف، ومحمد عبد الحميد، و سكرتارية خالد شعبان.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 660 لسنة 2022 جنايات مركز العياط والمقيدة برقم1350 لسنة 2022 كلى جنوب الجيزة، للمتهمين ("غيتان .ع"، و"محمود. س"،و "وضاح. ه"، و "ضاهر. ه"، و"عبد الحميد. س")، تهمة قتل المجني عليه "أحمد بدوي"، عمدًا، مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على التخلص منه على إثر خلاف استعر بينهم.

وأوضحت تحقيقات النيابة، أن المتهمين توجهوا إلى مكان تواجد المجني عليه، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه عدة أعيرة نارية قاصدًا إزهاق روحه حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الواقعة وبحوزتهم أسلحة بيضاء مما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

وتابعت تحقيقات النيابة، أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليهما "دسوقي أحمد بدوي"، و "محمد عبد العزيز بدوي"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على التخلص منهما على أثر خلاف استعر بينهم وتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجدهما وما أن ظفروا بهما حتى أطلق المتهم الأول صوبهم عدة أعيرة نارية "بندقية آلية" وانهال عليهم باقي المتهمين ضربًا بأسلحة بيضاء وعصا شوم قاصدين إزهاق روحهما إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليهما بالعلاج.

وأحال المستشار طارق حسين كروم، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهمين الخمسة المحكمة الجنايات العاجلة، والتي أدانت المتهمين بالسجن المشدد 15 عامًا عما أسند إليه من اتهامات.