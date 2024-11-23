حبس خادمة فلبينية بتهمة سرقة فيلا بسمة وهبة

كتب- صابر المحلاوي:

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس الخادمة المتهمة بسرقة الإعلامية الشهيرة بسمة وهبة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت بسمة وهبة، حررت محضرًا بديوان قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، تتهم فيه خادمتها بسرقة خاتمين مرصعين بالألماس ومبلغ مالي.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بسرقة فيلا بسمة وهبة.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتقابلوا مع الإعلامية، التي أفادت باكتشاف اختفاء خاتمين مرصعين بالألماس ومبلغ مالي قدره 500 دولار. وفي أثناء بحثها عن المسروقات، فتشت غرفة خادمتها المدعوة "إيمي. م"، 35 عامًا، فلبينية الجنسية، ووجدت المسروقات فيها.

بتقنين الأوضاع وجمع المعلومات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة، وبمواجهتها أنكرت الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، التي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة سرعة إجراء التحريات حول الواقعة.