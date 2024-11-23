مصدر أمني عن وفاة الملحن محمد رحيم: حدثت في الواحدة والنصف صباحًا وليست قبل أيام

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر مطلع على التحقيقات عن تفاصيل جديدة بشأن وفاة الملحن محمد رحيم عن عمر يناهز 45 عامًا.

وقال المصدر (رفض نشر اسمه) إن الوفاة حدثت في تمام الواحدة والنصف فجر اليوم السبت، وليست قبل أيام.

في السياق نفسه، قال مصدر أمني إن شقيق الملحن، صاحب الـ45 عامًا، اشتبه في وفاته لوجود كدمات وجروح بالساق والفم، فحرر محضرًا بالواقعة.

فريق بحث شكله اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، عاين الشقة محل البلاغ، دون وجود آثار عنف بمداخلها ومخارجها. فضلاً عن تفريغ كاميرات المراقبة التي لم ترصد تردد أي شخص على المنزل بالتزامن مع الوفاة.

المصدر أوضح أن المعاينة والتحريات خلصت إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن الإصابات المثبتة بتقرير مفتش الصحة ليست نتيجة اعتداء، مرجحًا أن يكون سببها حالته المرضية، خاصة أنه يعاني منذ أشهر من أزمات صحية استدعت دخوله العناية المركزة.