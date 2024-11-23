ضبط 17 طن دقيق بلدي مدعم خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين بالتعاون مع مديريات الأمن حملاته المكثفة لضبط المخالفات التموينية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط حوالي 17 طنًا من الدقيق البلدي المدعم خلال 24 ساعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لحماية المستهلكين، إحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز أو بيعه بأسعار أعلى من المقرر.