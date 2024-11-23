دفاع الشاب المصفوع من "عمرو دياب": ضربني وبكى وسبقني واشتكى

كتب- أحمد عادل

استمعت محكمة الجنح المنعقدة في التجمع الخامس، لمرافعة الشاب "سعد أسامة" والمعروف إعلاميًا بالشاب المصفوع من "عمرو دياب"، على خلفية اتهامه بالإعتداء على الفنان أثناء إحياء حفل زفاف في فندق بالقاهرة الجديدة.

وقال دفاع الشاب "أسامة سعد"، أن الفنان "عمرو دياب" تعدى على موكلي بالصفع وبعدما اعتدى عليه حرر محضر اتهم فيه الشاب بالتعدي عليه ليصبح موكلي متهم وليس مجني عليه، "ضربني وبكي وسبقني واشتكى".

وقال "سعد أسامة" في تحقيقات النيابة العامة، أن قام المشكو في حقه "عمرو دياب" بالتعدي علي بأن قام بصفعي على وجهي بالقلم أمام حشد كبير من الناس، وكذا أمام كاميرات التصوير التليفزيونى وشاشات العرض والجمهور الحاضرين ، الأمر الذى جعل ملايين الناس ترى هذا الإعتداء بالصفع على وجهي مباشرة بعدما تناقلته وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية وكذا بعد انتشاره على وسائل التواصل االجتماعي مثل النار فى الهشيم.

وتابع "أسامة سعد"، أن الواقعة عُرفت بـ "قلم عمرو دياب"، مما أصابني من الضرر النفسي والمادي والأدبي الذى عانيت منه وقتها وما زلت أعانى منه حتى الأن في احتكاك بالمجتمع وعانيت وقتها من إكتئاب مفرط وعدم رغبة في العمل للتنمر الذي أتعرض له والإحتقار الذي ألحظه في أعين الناس وخاصة عائلتى وأهل بلدتي.

وأضاف الشاب، أن الواقعة كان لها بالغ الأثر على صحتي البدنية الأمر الذي أقعدني عن العمل، وحيث أنني على إثر ذلك الإعتداء وبعد أن أفقت من الصدمة التي تعرضت لها توجهت إلى قسم شرطة التجمع األول لتحرير محضر بالواقعة.