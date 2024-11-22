8 مصابين في انقلاب ميكروباص أعلى الدائري

كتب - محمد شعبان:

أصيب 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباصأعلى الطريق الدائري، اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل نزلة الخصوص.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص قادمة من الهرم اتجاه مدينة السلام، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسفر عن الحادث 8 مصابين نقلوا إلى مستشفى ناصر للعلاج وتحرر محضر بالواقعة.