الداخلية تضبط مطعمين في التجمع الخامس لبيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص يديرون مطعمين في منطقة التجمع الأول، وذلك بعد ورود معلومات تؤكد حيازتهم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملة عن مداهمة المطعمين، حيث تم العثور على كميات كبيرة من المواد الغذائية الملوثة وغير الصالحة للاستخدام، بينها لحوم وأسماك وجمبري من أنواع مختلفة. كما تم ضبط 20 أرجيلة مع كمية من علب المعسل والفحم، بالإضافة إلى تقديم الأرجيلة لحديثي السن، مما يشكل تهديدًا لصحتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، مع تكثيف الحملات التفتيشية لضبط أي مخالفات مشابهة في المستقبل لضمان سلامة وصحة المواطنين.