كاميرات المراقبة توثق سقوط سيدة من الطابق الرابع في مول بالصين

كتب-أحمد عادل:

شهد أحد المولات التجارية في الصين حادثة مأساوية راحت ضحيتها سيدة في العقد الثالث من عمرها، إثر سقوطها من الطابق الرابع أثناء جلوسها بشكل خاطئ على حافة درج كهربائي.

تفاصيل الحادثة

أثناء تسوق السيدة داخل المول، قررت أخذ قسط من الراحة لتناول الغداء قبل استئناف جولة التسوق. وبينما كانت تقرأ قائمة الطعام الخاصة بأحد المطاعم في المول، اختارت الجلوس على حافة درج كهربائي دون إدراك لخطورة هذا التصرف.

لحظة السقوط

عند جلوسها على الحافة المتصلة بالدرج الكهربائي الذي كان يعمل في الاتجاه النزولي، سحبها الدرج نحو حافة السور، ما أدى إلى سقوطها من الطابق الرابع.

وفاة متأثرة بإصابات بالغة

السيدة لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة إصابتها بكسور متعددة في أنحاء متفرقة من جسدها، وفقًا لما أظهرته كاميرات المراقبة وبيانات التحقيق الأولية.

تحذيرات للسلامة العامة

الحادثة سلطت الضوء على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة داخل المولات التجارية وتجنب السلوكيات الخطرة مثل الجلوس على الحواف المرتبطة بالمرافق المتحركة.