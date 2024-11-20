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حكم قضائي مشدد على "عصابة عطيات" لسرقة أموال خليجيين بالإكراه

10:09 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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كتب - رمضان يونس:

أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عادل علي سليم، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة عطيات"، بعد إدانتهم بارتكاب وقائع سرقة بالإكراه داخل مسكن مواطنين خليجيين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6912 لسنة 2024 جنايات الجيزة، والمقيدة برقم 2492 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين الخمسة هم: "عمر .م"، "عطيات .ع"، "عاطف .ف"، "طارق .م"، و"هشام .إ".

وأوضحت النيابة أن المتهمين اقتحموا منزل الضحايا: "عمر ب."، و"نايل بن د."، و"عبد الهادي بن..."، مستخدمين أسلحة محدثة صوت وأسلحة بيضاء، وقاموا بتقييد الضحايا وتهديدهم، مما مكنهم من شل حركتهم وسرقة أموالهم ومنقولاتهم.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين اقتحموا العقار المعد للسكنى بقصد ارتكاب الجرائم المسندة إليهم، وتبين أن المتهم السادس، المتوفى، شارك في الجريمة عبر تقديم معلومات عن مكان إقامة المجني عليهم واتفق مع المتهمين على تقاسم الغنائم.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة حيازة أسلحة دون ترخيص، منها سلاحان محدثا صوت ومطواة، واستخدامها خلال ارتكاب الجريمة.

الجنايات حكم قضائي مشدد عصابة عطيات سرقة أموال خليجيين بالإكراه السجن المشدد 10 سنوات
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